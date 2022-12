Scontro auto – scooter in via Alberti a Trieste, rallentamenti al traffico

TRIESTE Un incidente si è verificato intorno alle 15.30 di oggi mercoledì 7 novembre, in via Alberti, nei pressi della Pam, a Trieste. Coinvolti un'automobile e uno scooter. Il conducente delle due ruote, un uomo di mezza età, è rimasto ferito a una gamba, ma non è in gravi condizioni.

Sul posto l'ambulanza e l'auto medica.

Le pattuglie della Polizia locale hanno eseguito i rilievi del sinistro e regolato il traffico, congestionato a causa dell'incidente.