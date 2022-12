Ecco l'orso di Gorizia al Bioparco di Roma

Dai boschi della valle del Vipacco a quell’alberello di via Giustiniani, fino alla “città eterna”, Roma. Quanta strada ha percorso l’orsetto che poco più di un anno fa entrò nel cuore di tutti i goriziani, che si appassionarono alla sua storia dopo il ritrovamento avvenuto in una notte di novembre, ai piedi del colle del Castello. Oggi l’animale di circa due anni, ha trovato una casa probabilmente definitiva, nel grande Bioparco di Roma, e pure un nome, Kuma, quello che i guardiani del parco hanno scelto per lui. Ma come è arrivato l’orsetto nella capitale? La sua storia nell'articolo

01:24