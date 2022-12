Wärtsilä, la nave Deo Volente è entrata nel Canale navigabile per reuperare i 4 motori Fincantieri

Fonti sindacali riferiscono che il carico è previsto per la giornata di mercoledì e che sempre mercoledì, in mattinata, si prevede l’incontro fra azienda e sindacati per la pianificazione delle attività in vista del ritorno alla produzione

Diego D'Amelio