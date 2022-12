Maltempo, alberi caduti a Ronchi: Protezione civile al lavoro

RONCHI. A Ronchi dei Legionari i volontari della squadra comunale di Protezione Civile del Comune sono usciti nella prima serata di lunedì 5 dicembre per fare il rientro solo intorno a mezzanotte per la messa in sicurezza della viabilità adiacente l'aeroporto interessata da caduta alberi.

La squadra si è successivamente spostata nella zona di via Metlika sempre per caduta alberi di grandi dimensioni. Nessun danno a persone o a cose.

I volontari ronchesi sono stati supportati anche dai volontari di protezione civile del Comune di San Pier d'Isonzo giunti in aiuto in un secondo momento. Il loro tempestivo intervento ha permesso di mettere in sicurezza la viabilità anche quella strategica adiacente all'aeroporto. Sul posto anche i vigili del fuoco.