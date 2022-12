Gorizia, cittadina rumena trasporta quattro migranti egiziani sprovvisti di documenti: arrestata

TRIESTE. Durante gli ordinari controlli di retro valico all’ex valico di Sant’Andrea, una pattuglia della Polizia di Frontiera Terrestre di Gorizia, notando un furgone con targa rumena fare ingresso in territorio nazionale con a bordo quattro passeggeri, ha intimato lo stop all’autovettura.

Alla guida è stata trovata una cittadina rumena, I.L.M. di anni 43, che è stata tratta in arresto per aver favorito l’ingresso illegale in Italia di quattro migranti egiziani sprovvisti di documenti.

Al termine delle procedure di identificazione, la donna è stata portata al Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente mentre i cittadini egiziani sono stati denunciati a piede libero per l’ingresso illegale nel territorio dello Stato.