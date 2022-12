Caro energia: nuova illuminazione pubblica a Duino Aurisina con 2.112 lampioni a led

DUINO AURISINA Addio a oltre 2.100 impianti luminosi obsoleti. Al loro posto ecco altrettanti apparecchi a led, che porteranno un risparmio energetico annuo di oltre 400 mila kWh, corrispondenti al consumo medio, calcolato nello stesso periodo, di 149 famiglie.

È in arrivo, sulle strade e nelle piazze del Comune di Duino Aurisina, una nuova rete di pubblica illuminazione, efficiente e sostenibile. È stato infatti siglato martedì il contratto tra l’amministrazione municipale ed Hera Luce per il rinnovo e la gestione degli impianti d’illuminazione pubblica sul territorio.

Saranno esattamente 2.112 le sorgenti luminose di vecchia generazione riqualificate appunto con tecnologia led così come previsto da un piano di completa ristrutturazione della rete, che durerà circa otto mesi.

Sempre nell’ambito dell’intervento complessivo di Hera Luce, inoltre, saranno sostituiti circa 420 pali della luce obsoleti, saranno installati 34 orologi astronomici nonché una serie di sistemi di telecontrollo da quadro: alla fine si conteranno cinque chilometri di linee elettriche rinnovate. Si installeranno poi anche sette nuovi impianti per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali e nel contratto di servizio rientrerà pure l’allestimento delle luminarie natalizie per tutta la durata della concessione.

Numerosi, spiegano Comune ed Hera Luce, i vantaggi della nuova rete d’illuminazione. Gli oltre 2.100 corpi illuminanti esistenti, ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, riusciranno anzitutto a rispondere alle diverse esigenze illuminotecniche imposte dalle normative vigenti. E a questi saranno aggiunti altri apparecchi al servizio di nuove aree. Il risparmio annuale, superiore come detto ai 400 mila kWh, corrisponde a una diminuzione di circa il 53% rispetto allo stato attuale. Le nuove luci non sono però importanti solo per l’ambiente.

La diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti. Anzi, la migliora, aumentando la qualità della luce. Il led - fanno sapere ancora in una nota Comune ed Hera Luce - permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità sia di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori. Caratteristiche che contribuiranno dunque a garantire maggior sicurezza sulle strade.

Il progetto rappresenta infine una concreta applicazione dell’economia circolare e un rilevante contributo al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla cosiddetta “agenda sostenibile delle Nazioni unite” in vista del 2030, in linea con le politiche europee del “Green deal” e i con le politiche di “Carbon neutrality”.

Per segnalare eventuali malfunzionamenti o guasti agli impianti di pubblica illuminazione o semaforici gestiti da Hera Luce, il nuovo numero verde è l’800.498.616, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. In alternativa, si può compilare l’apposito modulo su www.heraluce.it