Monfalcone, Princess Cruise: ecco il bulbo di prua da 100 tonnellate fatto alla Monferr

TRIESTE. Un carico eccezionale, di circa 100 tonnellate, raggiungerà nella serata di martedì 6 dicembre il cantiere navale, scortato da operatori specializzati. Il gigante in questione è un’imponente strutura d’acciaio che verrà montata sulla Princess Cruise attualmente in fase di costruzione. È il bulbo di prua, che sporge appena sotto la linea di galleggiamento, è fondamentale per migliorare l’efficienza idrodinamica dello scafo della passeggeri. La sua funzione, in sostanza, è quella di diminuire la resistenza all’avanzamento delle navi in navigazione. Ovvero di abbassare la resistenza che l’acqua oppone sulla prua delle navi quando solcano mari e oceani. Insomma, un gioiello di carpenteria pesante, realizzato dall’impresa Monferr, azienda leader nel settore, riferimento storico di Fincantieri, e che rappresenta un valore aggiunto nel panorama delle attività dell’indotto di Monfalcone. Il titolare, Eugenio Noioso, assieme al suo socio Svonko, di consegne da primati, in fatto di volumetrie e cubature, ne hanno vissute tante, nell’arco dei 15 anni alla guida dell’azienda, nata nei primi anni Ottanta. Si tratta di un’impresa familiare, passata di generazione in generazione, radicata nel territorio e con un background di tutto rispetto, nell’integrare le innovazioni richieste dal mercato. Un’attività caratterizzata da uno sviluppo progressivo, fatto di investimenti in nuovi macchinari, tecnologia e risorse umane. La specializzazione nella costruzione di carpenteria medio pesante in ambito navale e civile, le ha permesso di raggiungere un rilievo non solo nazionale ma anche internazionale.

Dunque, il 6 dicembre si parte, alle 22 da via Terza Armata, dove Monferr realizza i suoi prodotti di alto livello su misura, sulla base dei disegni tecnici forniti dai clienti. L’operazione di consegna inizierà questa mattina, verso le 9, con il sollevamento del bulbo di prua che sarà caricato sul Tir, un bestione da sedici assi. Il viaggio quindi è programmato nella notte, proprio in virtù della ridotta circolazione veicolare. Il trasporto avrà una durata di circa un’ora, considerata l’andatura a passo d’uomo attraversando via Terza Armata, via Valentinis per sfociare in viale Cosulich, fino a percorrere l’ultimo tratto e raggiungere la destinazione. Tir debitamente quindi protetto dalla scorta, a consegnare uno scenario spettacolare, accompagnato dal mulinare delle luci che avanzano nel buio. Una volta arrivato, il mezzo pesante permarrà con il suo carico nel cantiere navale tutta la notte e domani mattina le maestranze di Fincantieri procederanno all’operazione di scarico, seguita senza soluzione di continuità dal montaggio del bulbo di prua sulla Princess.

Monferr, società a responsabilità limitata, si avvale di una cinquantina di dipendenti specializzati e garantisce tutti i passaggi a favore del cliente, dalla produzione alla fornitura, fino alla consegna finale. La carpenteria pesante, applicata in più settori, ma con particolare accento declinata nell’ambito navalmeccanico, costituisce il core business dell’impresa, legata da anni a Fincantieri attraverso costanti e consolidate commesse. Un rapporto diretto che dà la misura della sinergia all’interno del territorio. Monferr è in grado di spaziare tra i mercati nazionali e internazionali, con proficue collaborazioni. A Monfalcone ha lavorato anche per la centrale termoelettrica di A2A, nella realizzazione e fornitura di condizionatori, anche in questo caso “formato maxi”, trattandosi di produzioni da 30-40 tonnellate.