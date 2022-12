Gorizia ribatte a Monfalcone sul 2025: «la Capitale europea è un’occasione per tutti, ma restate al vostro posto»

GORIZIA La Capitale europea della Cultura 2025 rappresenta un’occasione importante per lo sviluppo e la crescita di tutto il territorio, quindi, bisogna fare gioco di squadra e lavorare sui contenuti e non certo scattare in fughe solitarie per ottenere un po’ di visibilità personale, entrando, magari, a gamba tesa su chi si considera alla stregua di un avversario anziché un alleato.

Matera detta l’agenda per Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e Monfalcone vuole essere coinvolta Roberto Covaz 04 Dicembre 2022 Roberto Covaz

Si può riassumere in questi termini la replica del Comune di Gorizia alle richieste dell’assessore monfalconese Luca Fasan che, sabato, in occasione di un incontro con l’ex sindaco di Matera, organizzato nella Città dei Cantieri dall’associazione Piccolo teatro, ha fatto la sua fuga in avanti chiedendo «l’attivazione di una cabina di regia goriziana capace di fare sistema e valorizzare le peculiarità di tutto il territorio». Il consiglio - non richiesto e, soprattutto, pleonastico - unito al fatto di non aver coinvolto il Comune di Gorizia nella visita dell’ex sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha fatto esplodere quel bubbone che da tempo doveva esplodere. In sostanza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza.

Un po’ per visibilità, un po’ per i tanti fondi che le ruotano attorno, la Capitale europea della Cultura 2025 attrae tutti. È giusto che sia così, ma troppo spesso sembra che a voler fare da padrone di casa sia chi padrone di casa non è. La questione è dunque di etichetta: chiedendo permesso con educazione, si può entrare in casa di tutti ed è, infatti, su questo concetto che ruota la replica del sindaco di Gorizia e del suo assessore alla Cultura.

Rodolfo Ziberna e Fabrizio Oreti, hanno colto la palla al balzo per precisare in maniera generale un concetto: i campanilismi non servono e non portano da nessuna parte. La replica a Fasan è dunque netta e decisa, ma vuole anche sgomberare il campo dagli equivoci.

«È davvero molto positivo che Go!2025 stia diventando patrimonio di tutto il territorio regionale - osservano i due amministratori -. Ormai non si contano più le iniziative collegate alla “nostra” Capitale europea: Gorizia e Nova Gorica, pur nella loro unicità, sono diventate l’epicentro di una grande area ricca di tanta storia e di tanta cultura. E va inserito in questo contesto anche l’arrivo in città dell’ex sindaco di Matera, così come prima di lui, di diversi altri attori dell’evento della Città dei Sassi. Ma che peccato, però, in questo caso, non aver potuto incontrare a Gorizia l’ex sindaco di Matera, ci avrebbe fatto senz’altro piacere. Purtroppo, da quanto abbiamo capito, non era stato proprio previsto da chi ha organizzato il suo viaggio». Fatto confermato dallo stesso de Ruggieri alla segreteria di piazza Municipio.

«Lo avremmo portato a visitare il nostro confine che sta cambiando, raccontandogli perché abbiamo vinto il titolo di Capitale europea della Cultura 2025 - proseguono Ziberna e Oreti -. Gli avremmo raccontato la storia di questo territorio ma, soprattutto, lo avremmo messo al corrente di ciò che stiamo facendo, dei progetti contenuti nel bid book, il libro progetto realizzato dalle due amministrazioni comunali con cui è stato vinto il titolo e che è l’unico strumento che detta l’agenda ai Comuni e agli enti operativi, come Gect e Zavod».

«Gli avremmo spiegato che nel bid book il coinvolgimento del territorio e dei cittadini è la base di tutto ed è su questo che si sta lavorando - pungono ancora il sindaco e l’assessore -. E ci avrebbe fatto piacere sentirci raccontare, ancora una volta, l’esperienza di Matera di cui ci hanno parlato già intensamente, nei mesi scorsi, e in diverse circostanze i vertici del Consorzio che ha gestito l’evento del 2019 e che hanno addirittura tenuto dei seminari a Gorizia e Nova Gorica, cui hanno partecipato gli operatori del territorio».

Il sindaco Ziberna, peraltro, ribadisce che da anni è in contatto con gli amministratori ed ex amministratori di Matera, con cui c’è uno scambio continuo. «In ogni caso, ci saranno sicuramente altre occasioni. L’importante è che sempre più Go!2025 si collochi al centro dei programmi culturali di tutto il territorio», conclude il sindaco.

Ma il veleno sta in coda ed è l’assessore a tirare la stoccata: «Al collega Fasan - termina Oreti - posso dire che la mia porta è sempre aperta. Anche perché da quando siamo diventati Capitale della cultura europea con Nova Gorica non ho mai avuto ancora il piacere di ricevere una sua telefonata». L’invito, dunque, è a bussare e chiedere permesso.