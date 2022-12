Cabinovia di Trieste, striscione di protesta gigante srotolato in Carso

"Oggi qualcun* ha deciso di esprimere la sua contrarietà allo stupido e dannoso progetto dell'ovovia, proprio nell'ambiente che verrebbe distrutto dalla sua costruzione.

Ci vediamo lunedì 5 dicembre davanti al Comune di Trieste alle 18.30, per difendere dalla devastazione il territorio in cui viviamo!" Sono le parole che accompagnano il video, diffuso domenica, che mostra alcuni attivisti contro la Cabinovia srotolare uno striscione gigante in Carso. Tutto questo alla vigilia della seduta straordinaria del Consiglio comunale convocato domani (lunedì, appunto) sul tema. L'articolo

00:49