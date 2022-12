Finisce con l’auto nel canale e muore a 57 anni

STARANZANO. Nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 4 dicembre, il conducente di una vettura che stava transitando lungo Strada della Grappetta in territorio comunale di Staranzano, a circa 300 metri dal ponte sul Brancolo, in prossimità di Marina Julia (Monfalcone), ha perso il controllo della vettura ed finito in un canale pieno d'acqua.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'elisoccorso e l'equipaggio di un'ambulanza da Monfalcone. Allertati tempestivamente anche i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia che hanno raggiunto il luogo dell'incidente insieme alle forze dell'ordine.

Il conducente, un uomo di 57 anni, è stato liberato dall'abitacolo dalla vettura immersa in acqua grazie a un'opera di soccorso svolta in sinergia tra pompieri e personale sanitario. Purtroppo l’uomo era già deceduto e non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso. Nessun altro mezzo coinvolto nell'incidente.