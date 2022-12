“Cede il tetto, chiuso il ricreatorio De Amicis di Trieste”

TRIESTE “Il ricreatorio De Amicis rimane chiuso da oggi, domenica 4 divcembre, fino a data da destinarsi causa improvvisi crolli e cedimenti dal tetto e dalle facciate di parti della struttura della ex scuola, da anni in disuso”.

Lo scrive in un post sul gruppo Facebook Rione San Vito Massimo Carnelli:

“Dopo l'intervento dei Vigili del fuoco è stato necessario chiudere la struttura per assicurare l'incolumità dei fruitori del servizio e del personale addetto. Si auspica da parte delle decine e decine di famiglie della zona i cui figli frequentano con entusiasmo questo importante centro di svago, aggregazione e formazione che il ricreatorio venga al più presto messo in sicurezza per far ripartire regolarmente tutte le attività”.