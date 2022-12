Pizzicato sullo scooter rubato ingaggia una colluttazione con l’agente: minorenne denunciato a Muggia

TRIESTE Il 26 novembre scorso la polizia di Stato ha denunciato un giovane italiano resosi responsabile del reato di ricettazione e di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, personale del Commissariato di Muggia, durante il servizio di pattugliamento del territorio, procedeva al controllo di un motociclo e del relativo conducente.

Il minore, per sottrarsi al controllo, ha messo in atto delle pericolose manovre di guida dandosi alla fuga. Il breve inseguimento che ne è conseguito da parte degli operatori della squadra volante si è concluso in via del Carpineto dove il giovane, una volta raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con l’agente di polizia.

Dagli accertamenti effettuati sul motociclo, è emerso che lo stesso risultava essere oggetto di furto. Lo scooter è pertanto stato restituito alla legittima proprietaria, mentre il giovane è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per i minorenni per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.