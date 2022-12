Farmer & Artist: le specialità del territorio come opere d'arte al mercato coperto di Trieste

Cibi e bevande del territorio come opere d’arte. E 30 agricoltori arrivati da Carso, Istria e Friuli come artisti. Hanno messo tutto il loro impegno per incantare Trieste con prodotti unici e di qualità: le loro opere d’arte, appunto. La quarta edizione di “Farmer & Artist”, organizzata da Slow Food Trieste e Gal Carso - Las Kras e co-organizzata col Comune di Trieste, si è tenuta sabato al primo piano del palazzo del Mercato coperto di via Carducci. Foto di Massimo Silvano