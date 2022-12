A Gorizia i bambini “accendono” l’albero di Natale

GORIZIA Un rapido conto alla rovescia e poi alcuni bimbi hanno “aiutato” a illuminare il grande abete natalizio di piazza Vittoria.

Gorizia, con l'accensione dell'albero la città si tuffa nell'atmosfera del Natale

Così venerdì sera, sulle note della fanfara della Brigata Pozzuolo, ha preso il via il Dicembre Goriziano, alla presenza di tanti cittadini e di tutte le autorità a partire da prefetto e questore.

«Questa piazza è diversa rispetto agli ultimi anni – ha detto il sindaco Ziberna –. Lo è per scelta perché abbiamo voluto dare un segnale concreto in questo momento in cui è necessario contenere i consumi di energia. Ma nei prossimi giorni illumineremo altre zone della città e le occasioni per vivere lo spirito del Natale saranno tantissime».

Infatti dopo il primo assaggio di venerdì, il Dicembre Goriziano da sabato inizierà a vivere eventi a cadenza quotidiana.

Sabato scatteranno anche le proposte della Pro loco con il sostegno del Comune. Alle 11 al mercato coperto di via Boccaccio sarà inaugurata la mostra Natale a Gorizia, con i presepi del Museo del Presepio di Trieste e le fotografie realizzate da Mitteldream-Artegorizia. L’esposizione resterà visitabile fino all’8 gennaio.

Foto Marega

Il 5 dicembre alle 17.30 poi l’incontro tra San Nicolò e i bambini alla Libreria Faidutti, il Tour Vin&Rebechin alla scoperta delle osterie goriziane di giovedì 8 dicembre (alle 15 da via Morelli 11) e il concerto itinerante della band friulana Lgb, che dalle 16.30 alle 20.30 di sabato 10 dicembre suonerà e canterà i classici del Natale muovendosi lungo le vie del centro storico.

E alle 19.30, tutti in piazza Vittoria per l’evento benefico “Christmas Jumper Day”. Ancora, il 16 dicembre sarà la volta dell’incontro dal titolo “Le tradizioni del Natale goriziano: la putizza” in Sala Dora Bassi (alle 18.30).