"Officine di Vita", il trailer del documentario sulla scuola apprendisti Acegat di Trieste

TRIESTE Il Dopolavoro AcegasApsAmga presenta sabato 3 dicembre all'Antico Caffè San Marco di Trieste il documentario - realizzato da Riccardo Finelli e Giulio Ladini - che racconta, con immagini inedite, l’attività della Scuola Apprendisti A.C.E.G.A.T. interna a Broletto. Una vera e propria scuola che funzionò dal 1954 al 1957 con l’obiettivo di formare operai e offrire una possibilità di riscatto ad adolescenti in difficoltà. Ecco il trailer del filmato in 8mm realizzato da docenti e allievi della Scuola Apprendisti che documenta, in muto, il primo anno di funzionamento della struttura. L'articolo

00:29