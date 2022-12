Trieste dà l’addio a Piero Napp, il patron della Giuliana Bunkeraggi amante della vela: vinse la prima edizione della Barcolana

TRIESTE Trieste dà l'addio a Piero Napp, patron della Giuliana Bunkeraggi e storico vincitore della prima edizione della Barcolana, che risale al 1969. Aveva 84 anni.

Il proprietario dell'azienda di bunkeraggio travolta dallo scandalo giudiziario dell'ex controllata Depositi Costieri, era infatti un grande appassionato di vela. Al traguardo della storica prima edizione vinse a bordo della "Betelgeuse".

Ecco la storia della prima Coppa d'Autunno raccontata sul sito della Barcolana:

" Il Piccolo, nella cronaca sportiva del martedì, parla di un "eccezionale successo di partecipazione". Al traguardo arriva primo "Betelgeuse" del capitano Piero Napp, che ha imparato a tirar bordi alla Triestina della Vela, e che ha fatto da prodiere per anni al suo amico Giorgio Brezich, eterno abbonato al titolo italiano di Snipe. Napp (che per l'occasione imbarca la moglie, Umberto Rizzi e Aldo Vidulich) non sa, quel giorno, di aver firmato con il suo Alpa 9 la prima pagina di una piccola grande storia della vela. Vince anche perché si è fatto prestare lo spinnaker di un terza classe, il "Samurai", che quasi tocca l'acqua, ma offre una spinta eccezionale e fuori dalle regole in altre regate. La passione per la regata di fine stagione non lo abbandonerà più, e non manca mai all'appuntamento. Non più con la sua barca a vela, ma con uno dei suoi rimorchiatori, il "Pegasus", che da decenni offre ospitalità alla Giuria. Ospitalità vera, non solo un imbarco, fatta di partecipazione e sorrisi, e di squisitezze confezionate dalle mani della signora Marisa. Piero Napp è l'unico, nella storia della Barcolana, a partecipare da sempre con natanti diversi facendo la regata, a modo suo, con un rimorchiatore”.