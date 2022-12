Scontro fra cinque auto sul Vallone, due feriti

TRIESTE Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 lungo la viabilità del "Vallone", la statale 55, tra Gabria e Devetaki, nel territorio comunale di Savogna d'Isonzo.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, 5 vetture si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Sono state assistite da due ambulanze provenienti da Gorizia inviate tempestivamente dagli infermieri della Sores.

Era stato inviato anche l'elisoccorso vista la dinamica importante. Le due persone sono state poi state trasportate in ospedale a Gorizia con le ambulanze per lievi traumi. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia col personale sanitario.