Fiera di San Nicolò al via a Monfalcone, piazza quasi pronta

MONFALCONE. Il San Nicolò edizione no limits sta per tornare. Ostaggio per due anni di pandemia, restrizioni, distanze di sicurezza la popolare fiera monfalconese – tradizione delle tradizioni nella Bisiacaria – sbarca con tutta la sua carica di allegria e colori, profumi e regali, piadine e balocchi, insomma chi più ne ha più ne metta, lunedì, in un serpentone di 200 bancarelle, senza soluzione di continuità.

Aspetto inedito: agli ambulanti si potranno affiancare stavolta, oltre ai consueti esercenti, pure i negozianti cittadini, che parimenti ai titolari di bar e ristoranti del centro per quel giorno beneficeranno di un’occupazione del suolo free, senza balzello. Un input, questo, sottolinea la sindaca Anna Cisint, «arrivato dall’assessore al Marketing Luca Fasan». E già in 24 hanno aderito (13 attività di abbigliamento, 2 negozi di calzature, un’oreficeria e una rosticceria, più 7 esercizi di somministrazione cibo e bevande), ma «chi si volesse ancora aggregare all’iniziativa ha tempo fino alla sera prima del 5 per comunicarlo», sempre Cisint. Uno Sbaracco, ma senza sconti: versione fiera.

Per il resto il canovaccio è collaudato, tra piano della sicurezza (redatto dall’ingegner Riccardo Leonardi) e organizzazione. Affidamento del servizio di controllo alla Vedetta 2 Mondialpol che garantirà 5 squadre di vigilantes appiedati – in coppia o trio – con punte di 7 team in azione negli orari clou. Poi la mobilitazione della Polizia locale e Protezione civile, l’ordinanza anti bottiglia di vetro per bar e locali, la numero 38, a contrasto di violenza o vandalismi. Sarà vigente nel perimetro del corso, viale, delle vie Matteotti, Rosselli, 9 Giugno, Duca d’Aosta, Roma, Oberdan e piazza Cavour. Dove dalle 8 alle 24 di lunedì sarà vietato alle diverse categorie di vendere o mescere bevande in contenitori di vetro per asporto o consumo in area pubblica. In caso di violazioni, verbali da 50 a 300 euro. E i vigili controlleranno, come pure monitoreranno il corretto impiego degli impianti da parte degli ambulanti in fiera.

Predisposti anche i soccorsi, con la Croce rossa fissa davanti all’ex Pretura e personale a piedi in vari punti. Per la normativa anti sfondamento, successiva ad atti di terrorismo nei mercatini natalizi, saranno creati sei varchi di accesso alla fiera con presenza di agenti e vigilantes. La Coc, centrale operativa comunale, sarà allestita al presidio di via Rosselli.

Pare che l’ultima incognita, cioè la disponibilità di piazza grande, si sia sciolta in vista della kermesse: «Entro stasera tutta l’area da capo nord fino a Maritani sarà libera dal cantiere e fruibile», promette Cisint. Per fortuna, perché fino a mercoledì pomeriggio la piazza era “segata in due”, ovvero chi da via Duca d’Aosta doveva svoltare per dirigersi all’ex Pretura si trovava la strada sbarrata subito dopo il negozio di occhiali, vedendosi costretto a ripiegare sulla Galleria Gran Pavese o via Sant’Ambrogio per raggiungere l’altro lato. La sindaca ha pertanto impartito l’ordine di un’accelerata: la sera stessa gli operai stavano ancora piegati sulle mattonelle alle 20.

In compenso si è risolta in via definitiva l’installazione dell’abete: «Con un bel colpo di scena la nuova piazza è stata attrezzata in modo tale da ancorare, attraverso un cilindro sotterraneo, l’albero al suolo senza più bisogno di plinti». E così, in posizione centrale e a sinistra del municipio, è sorto il primo abete argentato del nuovo salotto buono. Prezzo di 1.200 euro, vivaio Petrini, 10 metri di altezza. Sarà illuminato da domani. «A questo punto – termina Cisint – c’è tutto l’essenziale per trascorrere in compagnia una bella giornata in fiera, mangiando una buona piadina con la salsiccia»