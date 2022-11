Una raccolta di fondi per restituire a Sky la gioia di correre e saltare

TRIESTE Otto mesi, due occhi azzurri che conquistano e tanta voglia di correre e giocare. A compromettere l’esuberanza del cucciolone Sky c’è però una grave displasia bilaterale, una malattia scheletrica di natura ereditaria, una malformazione dell’articolazione, che comporta una degenerazione in grado di compromettere progressivamente la qualità della vita del cane.

Per garantire a Sky una lunga vita fatta di passeggiate, salti e felicità servono ora due delicati interventi, e Irene Rita Russo, la ragazza che pochi mesi fa l’ha adottato, lancia una richiesta di aiuto, una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie a ridare una speranza al suo cucciolo di ormai 25 chili.

Ma andiamo con ordine: Irene lo scorso mese di febbraio ha fatto le valige e dalla sua Sicilia, per questioni di lavoro, si è trasferita a Monfalcone. Arrivata nella “città dei cantieri”, un po’ spaesata, ha deciso di accogliere in casa un amico a quattro zampe. A rapire il suo cuore è stata la storia di Sky, un meticcio color miele che aveva perso mamma e fratellini e che nessuno voleva adottare. Per Irene è stato un colpo di fulmine, così Sky ha fatto ingresso nella sua vita, regalandole affetto, compagnia, tanto da colmare quella solitudine inevitabile di chi si trasferisce a chilometri dalla sua città di origine, dalle persone care.

«Insieme abbiamo passato un’estate bellissima – racconta Irene –, ma al compimento dei sei mesi Sky ha iniziato a non giocare più come prima, la sua camminata buffa da cucciolo ha lasciato spazio a un’andatura sofferente, non riesce a salire sul divano, è dolorante». I medici veterinari della clinica Timavo a cui Irene si è affidata hanno diagnosticato la malformazione a uno stadio già avanzato. «L’unica soluzione è quella di sottoporlo a due interventi per mettere delle protesi – indica Irene –, ma il preventivo, incluse le successive terapie anche farmacologiche, è di 10 mila euro. Quando ho saputo la cifra mi si è raggelato il sangue».

È iniziata così una corsa contro il tempo e Irene non si è persa d’animo. «Sotto consiglio anche del veterinario ho avviato una raccolta fondi su GoFundMe (https://gofund.me/15916842) – spiega – dove al momento sono stati raccolti 3.100 euro». A promuovere la raccolta a favore del cagnolino è anche il gruppo Facebook “Insieme per Sky”.