Infortunio sul lavoro a Gorizia: operaio schiacchiato al torace da una pressa

TRIESTE Un operaio di 36 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro accaduto poco prima del 23:30 di martedì 29 novembre in una fabbrica che sorge nella zona dell'autoporto di Gorizia.

Il giovane, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato al torace da una pressa.

Immediata la chiamata di aiuto da parte dei colleghi al Nue112. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'automedica.

L'uomo è stato assistito sul posto e quindi trasportato con l'ambulanza con medico a bordo all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia e le forze dell'ordine per quanto di competenza.