Trieste, il Comune perde i 14 milioni del Pnrr per il rilancio di Servola

TRIESTE Proseguono le presentazioni e i conseguenti esami, nelle varie commissioni del Consiglio comunale, degli incartamenti riguardanti il bilancio di previsione 2023. E nel dibattito irrompe, in particolare, il “caso Servola”, con le opposizioni che denunciano la «scomparsa» del cospicuo fondo ministeriale per la riqualificazione del rione.

Ma andiamo con ordine. Ieri mattina si sono riunite la Seconda e la Sesta commissione, presiedute rispettivamente da Caterina De Gavardo e Salvatore Porro, entrambi di Fdi. Nella prima parte è toccato all’assessore alla Pianificazione territoriale Sandra Savino relazionare i presenti sugli interventi messi a bilancio e in programma nel Piano delle opere del prossimo triennio per quanto riguarda strade, marciapiedi e arredo urbano in generale. Savino è stata poi tempestata di domande dai presenti: al termine degli interventi l’assessore ha deciso di prendersi del tempo per rispondere adeguatamente.

Una risposta “cumulativa” che non ha soddisfatto parte dei convenuti. «Purtroppo l’illustrazione dell’assessore Savino è stata davvero sommaria», così i consiglieri di Punto Franco Paolo Altin e Giorgio Sclip: «Le risposte non sono arrivate ma soprattutto ha colpito la sua frettolosa uscita, segno della poca considerazione per il lavoro dell’aula». Dello stesso tenore il commento di Riccardo Laterza di Adesso Trieste: «Su precisa domanda da me formulata riguardo il finanziamento di 14,7 milioni relativi alla rigenerazione di Servola, l’assessora Savino ha risposto di non sapere nulla della bocciatura da parte del ministero dell’Interno. Stupisce che la giunta non sia a conoscenza del fatto che la città abbia visto sfumati da più di un mese milioni di euro». Fra le uniche interrogazioni a essere state evase quella posta da Michele Babuder di Forza Italia, partito della stessa Savino, il quale le ha chiesto notizie sulle due annunciate rotonde nelle intersezioni fra via Svevo e scalo Legnami e fra viale Campi Elisi, via San Marco e von Bruck. «C’è stato uno “scambio di consegne”», ha sottolineato Savino: «Il Comune eseguirà la rotatoria di via von Bruck, mentre l’Autorità Portuale porterà a termine l’altra». L’assessore ha risposto pure alle istanze presentate dal Pd per voce di Rosanna Pucci, che ha chiesto novità sui lavori al colonnato del giardino di piazza Carlo Alberto («Il progetto è già stato finanziato ed è pronto per essere avviato»), e di Valentina Repini, che ha posto a sua volta il quesito «se ci sono fondi certi per la realizzazione dei lavori a Servola». «Tutte le opere che ora non trovano copertura – la replica di Savino – verranno coperte con l’avanzo di bilancio». «Servola è un impegno storico del Pd, l’assessore chiarisca», ha incalzato poi nel pomeriggio Repini in una nota

In aula è toccato quindi all’assessore Maurizio De Blasio fare il punto della situazione sul fronte sicurezza. «La nostra volontà è quella di agire nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse», ha premesso prima di ricordare che «nell’anno in corso il Comune ha registrato entrate per 6,5 milioni dalle infrazioni del Codice della strada, mentre si è avuta una riduzione nelle spese per 1,3 milioni rispetto all’anno prima». La stessa Repini ha chiesto una verifica su quante videocamere siano dedicate alla sorveglianza dei monumenti, mentre Pucci ha domandato «quante telecamere sono effettivamente funzionanti». De Blasio s’è riservato la doppia verifica