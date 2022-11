Trieste, è partita da Spalato la nave che Fincantieri userà per i motori della Wartsila

TRIESTE La nave Deo Volente ha lasciato Spalato nella notte e arriverà a Trieste attorno alle 11. Il cargo battente bandiera olandese è quello che Fincantieri intende utilizzare per caricare cinque motori da trasferire al cantiere di Sestri in Liguria, dove saranno installati su una nave da crociera del gruppo Msc. propulsori sono al momento all'interno dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra e non sono ancora trasportati via terra al canale navigabile, dove i motori della multinazionale finlandese vengono caricati sulle navi dei clienti. Affinché i propulsori siano rilasciati dai lavoratori, serve però l'accordo con l'azienda, che dovrebbe essere firmato oggi pomeriggio nella sede del ministero delle imprese, se saranno rispettati i rumors della vigilia.