La crociata di Menia in difesa dell’italiano: «Lo si inserisca nella Costituzione»

TRIESTE «L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica. Tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla». Con questo comma, Roberto Menia lancia la sua battaglia in difesa dell’identità nazionale attraverso l’unità linguistica, chiedendo il riconoscimento in Costituzione dell’italiano come lingua ufficiale dello Stato. Lo fa presentando in Senato un disegno di legge costituzionale volto a inserire il sopracitato comma alla fine dell’articolo 12, quello che designa il tricolore come bandiera italiana. «L’obiettivo minimo è la prima frase - spiega il senatore di FdI -. Meglio se venissero inserite entrambe: la seconda l’ho copiata dalla Costituzione spagnola. Lo dico anticipando eventuali critiche».

La nostra Costituzione non riconosce espressamente l’italiano come lingua ufficiale dello Stato, a differenza di molti altri Paesi europei. Non è il frutto di una svista dei padri costituenti, evidentemente, ma una scelta precisa, assunta per timore di scivolare, chiuso il ventennio fascista, in un eccesso di nazionalismo linguistico (i dettagli nell’intervista a destra). Per Menia questo vuoto deve essere colmato, perché ne va della nostra coesione nazionale: «vanno rafforzati gli elementi identitari che danno un senso comune alla vita di una nazione», scrive, aggiungendo che «l’evoluzione della nazione e la sua proiezione nel tempo, anche e soprattutto tenendo conto delle dinamiche demografiche e delle spinte migratorie, deve trovare un collante e una ragione propulsiva nella lingua. Il fenomeno migratorio pone nuove questioni che attengono, da una parte, al principio di accoglienza e solidarietà, ma dall’altra vogliono che esso si coniughi a quello del mantenimento e della difesa dell’identità italiana». Se poi ai fenomeni migratori si aggiungono pure alcune storpiature figlie della globalizzazione, tra eccesso di anglicismi e abbreviazioni da smartphone, ecco che, secondo il senatore meloniano, urge un contrappeso, una “garanzia” linguistica, che va tradotta nella «sacralizzazione» dell’italiano in Costituzione.

Ma non finisce qui, perché sotto osservazione sono pure gli idiomi minoritari. Menia mette le mani avanti scrivendo, nel ddl, che «la sottolineatura dell’unità linguistica non è in contrasto con la conservazione delle lingue minoritarie, peraltro tutelate dalla Costituzione», ma aggiunge che «in alcuni casi, elementi di protezione avanzata delle minoranze nazionali o linguistiche diventano strumento per l’imposizione di un monolinguismo nella toponomastica che cancella l’italiano: succede da anni nell’Alto Adige con il tedesco e inizia ad accadere anche nella Venezia Giulia con lo sloveno. In alcune parti del territorio nazionale la centralità dell’italiano è messa in discussione».

Anche i dialetti cadono sotto i colpi del senatore, perché «gli orientamenti autonomisti esasperati pongono situazioni in cui si tende a valorizzare il dialetto in antitesi alla lingua comune. Nessuno vuole negare l’esistenza della parlate locali, ma dovrebbero avere un ruolo diverso, rimanendo ad esempio fuori dalle aule scolastiche», sentenzia Menia, indirizzando una frecciata ai compagni di coalizione leghisti, che di recente hanno depositato una proposta di legge alla Camera per inserire il dialetto veneto tra le lingue minoritarie tutelate in Costituzione, tanto quanto lo sloveno e il friulano, per citarne due ben note in Fvg. «Una strada sbagliata, che testimonia le diverse sensibilità tra i partiti della maggioranza», commenta Menia, che, fosse per lui, sbarrerebbe la strada al veneto nelle scuole tanto quanto al triestino, ma pure al friulano, facendo alzare il sopracciglio ai tutori della marilenghe, probabilmente anche nel suo stesso partito. «Ci sono tanti posti dove parlare friulano, a casa, nelle associazioni culturali, non credo sia necessario anche in classe. Tra la difesa dei campanili e la globalizzazione senza freni esiste una via di mezzo, che si chiama identità nazionale e unità linguistica».