A Trieste arriva il Natale: luci, alberi e addobbi colorano le vie del centro

La musica e le canzoni di Natale, il countdown, l’immancabile “wow” al momento dell’accensione delle luminarie. La tradizione si è ripetuta, con il consueto schema oramai ben collaudato: dal conto alla rovescia sotto il Municipio al trionfo di luci che illumineranno per tutte le festività i 24 abeti di piazza Unità, la stella cadente tra i pili portabandiera verso il mare e le vie vicine. Dopo due anni di celebrazioni ridotte a causa della pandemia, lunedì 28 novembre si è dunque tornati agli “antichi” fasti: la cerimonia è stata accompagnata da un breve concerto introduttivo e da un folto pubblico. Le luminarie resteranno accese fino al 15 gennaio, Capodanno ortodosso. Le prossime date da segnare sul calendario, nell’ambito delle festività 2022, sono giovedì primo dicembre, con l’inaugurazione della Fiera di San Nicolò in Viale, giovedì 8, con l’avvio del Mercatino di Natale in piazza della Borsa, Sant’Antonio e dintorni, e ancora giovedì 22, primo giorno del luna park a Valmaura. Le foto sono di Andrea Lasorte