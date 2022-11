Trieste dà l'addio alla Sala Tripcovich: iniziata la fase finale della demolizione

È scattata oggi la “fase 2”, quella decisiva, per la demolizione della Sala Tripcovich: entro la fine della settimana la parte portante della stazione delle autocorriere convertita in teatro sarà rasa al suolo e piazza Libertà offrirà un inedito colpo d’occhio. Oggi è entrata in azione la pinza meccanica, quella preposta ad abbattere definitivamente la vecchia sala. Prima del “colpo di grazia”, è stato smontato lo stemma del Comune di Trieste che assieme alla scritta “Sala Tripcovich” capeggia sulla facciata principale di quest’antico manufatto, eretto negli anni ’30 su disegno di Giovanni Baldi e Umberto Nordio e allora deputato, per l’appunto, al “ruolo” di autostazione. Video di Andrea Lasorte. Qui l'articolo.

02:09