Celebrato a Trieste il trentennale dell’orchestra Arcobaleno

Al Teatro Stabile sloveno di via Petronio l'Orchestra di fiati Arcobaleno ha chiuso in bellezza i festeggiamenti per il trentennale con il concerto intitolato: "30 Anni Insieme". Sul palco c’erano solisti, cantanti e ballerini che si sono succeduti nel corso degli anni di attività. Video di Andrea Lasorte

02:36