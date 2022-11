La mostra mercato del disco fa il pieno al palasport di Chiarbola a Trieste

L' edizione numero 20 si è svolta domenica 27 novembre come sempre tra culto del collezionismo musicale e “caccia” alle rarità: grande sucesso per la “Mostra mercato del disco, cd & dvd usato e da collezione”, al Palasport “G. Calza” di Chiarbola, teatro del progetto organizzato dall’Associazione Musica Libera, presieduta da Davide Casali, in collaborazione con l’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Trieste. Servizio di Francesco Cardella, video Andrea Lasorte

01:05