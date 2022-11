Trieste, è nato il comitato per il rione di Altura: «Servono luoghi di ritrovo»

TRIESTE Primo incontro, ieri mattina, del neonato “Comitato di quartiere di Altura” alla presenza di alcuni consiglieri comunali. A presiederlo uno dei promotori, Massimiliano Bracco, che spiega come questo Comitato sia nato per «cercare di indirizzare il Comune di Trieste a capire quali siano le nostre esigenze e quindi affinché possa avere un referente per realizzare quegli interventi necessari per il nostro quartiere».

Il Comitato si dice libero da appartenenze politiche di sorta: «È proprio per evitare strumentalizzazioni che abbiamo invitato tutti i partiti politici presenti in Consiglio comunale – prosegue Bracco – per chiedere loro principalmente un punto di aggregazione per giovani e anziani, l’asfaltatura dei marciapiedi e dissuasori di velocità lungo via Alpi Giulie. Senza considerare – conclude Bracco – che qui non esistono bar, negozi o uffici postali, non c’è nulla per gli anziani con difficoltà motorie e limitati negli spostamenti. Per questo chiediamo anche di realizzare dei servizi igienici pubblici nel parco “Falcone e Borsellino”».

Richieste raccolte dai consiglieri presenti, di maggioranza e opposizione. «Da parte mia non può che farmi piacere che i residenti si siano ritrovati in un comitato con la finalità di raccogliere le proposte e le idee per il rione – così Stefano Bernobich (Lega) –. L’importante è aver chiara la priorità dei problemi e dei progetti che si possono realizzare e capire fino a dove il Comune di Trieste può arrivare. La speranza, ora, è di poterci ritrovare periodicamente per aiutare i residenti a risolvere le loro problematiche».

Anche secondo Riccardo Laterza (At) il fatto che i residenti di Altura si costituiscano in un Comitato è un’ottima notizia: «Le loro legittime richieste non potranno più essere tacciate dalla maggioranza come di parte quando approderanno in Consiglio comunale». Sono tre i piani sui quali Adesso Trieste garantirà il proprio impegno: «Emendare il bilancio per dare al rione le prime risposte immediate, lavorare per il potenziamento della Microarea e affrontare al più presto il tema dell’ex centro commerciale».

Luca Salvati (Pd) chiede che la giunta Dipiazza ascolti le richieste provenienti dal Comitato neo costituito e si impegni a riqualificare il rione di Altura, «da troppo tempo dimenticato da questa amministrazione».

Infine Alessandra Richetti (M5s): «L’amministrazione deve iniziare a pensare in maniera diversa a proposito di queste realtà periferiche, attraverso una vera pianificazione urbanistica, ricalcando la spinta iniziale che a suo tempo creò lo stesso rione di Altura».