Tredicenne cade da una tettoia del ricreatorio parrocchiale di Vermegliano: ferito con lesioni, ma non in pericolo di vita

RONCHI. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 novembre, un ragazzino di 13 anni è caduto da una tettoia a Vermegliano, una frazione di Ronchi dei Legionari. Il ragazzo stava partecipando a una festa di compleanno privata che si stava svolgendo dentro il ricreatorio della parrocchia. Per motivi sconosciuti, al vaglio delle autorità, è salito all’esterno su una tettoia in plexigas che ha ceduto sotto il suo peso. È caduto nel locale sottostante dove c’erano delle scale ed è finito su alcuni elementi in ferro della ringhiera e del passamano riportando diverse lesioni agli arti inferiori.

Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, gli infermieri della centrale della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'elisoccorso. Intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Il ragazzino è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è stabile e non in pericolo di vita.