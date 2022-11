Auto contro ciclomotore in via Tabaj a Gorizia: ferita una ventenne

GORIZIA Una ragazza di 20 anni che viaggiava in sella a un ciclomotore è rimasta coinvolta, questo pomeriggio – 26 novembre -, poco dopo le 17, in un incidente stradale accaduto a Gorizia, in via Tabai, località Sant'Andrea: la giovane per cause è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine è andata a scontrarsi con un'auto, con targa slovena.

Sul posto è arrivata un'ambulanza proveniente da Gorizia e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo.

La giovane è stata tempestivamente assistita sul posto e quindi trasportata, in codice giallo, per sospetti a fratture, all'ospedale di Trieste.

Allertati anche i vigili del Fuoco del comando del capoluogo isontino per quanto di competenza, e a supporto dei sanitari.