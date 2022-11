A Trieste il corteo No pass contro la guerra e la pandemia: il percorso

TRIESTE Prenderà il via oggi, sabato 26 novembre, il nuovo corteo indetto dal movimento No pass, con la partecipazione fra gli altri della Tavola per la pace e del Comitato di liberazione nazionale.

La manifestazione, che partirà da largo Riborgo e si concluderà a Foro Ulpiano davanti al Tribunale, passerà per corso Italia, piazza Goldoni, ponte della Fabra, via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, via Milano e via Coroneo.

Qui la mappa del percorso:

«Il tema che unisce la protesta delle diverse organizzazioni – ha spiegato uno degli organizzatori – è l’emergenzialismo, che accomuna la guerra in Ucraina e la gestione della pandemia. Riteniamo ci sia una tendenza da parte dei governi occidentali ad aggravare le contraddizioni, a discapito delle masse e soprattutto dei lavoratori».

Il prossimo martedì dalle 20.30 lo stesso movimento No pass coordinerà una nuova manifestazione in piazza della Borsa, alla vigilia della prima sentenza della Corte costituzionale sull’obbligo vaccinale. Per l’occasione verranno accesi dei lumini e delle fiaccole, come «simbolo di protesta non violenta»