Trieste, fermati a bordo dello scooter rubato: due denunciati

TRIESTE Due persone sono state pizzicate a bordo di uno scooter che avevano rubato in giornata a Trieste. Le volanti della Questura li hanno fermati giovedì sera, intorno alle 23, in via Carlo Ucekar.

I due hanno tentato di sottrarsi al controllo, ma senza successo poiché hanno impattato una vettura durante la fuga, senza che nessuno rimanesse ferito.

Sono stati denunciati a piede libero.