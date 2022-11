«Prigioniera per anni di mio marito. Ora finalmente vivo»

TRIESTE «Faccio fatica a ricordare un solo momento. Sono stati tanti momenti». Alcune parole le si fermano in gola, la voce spezzata. Eppure, nel raccontare il buio dell’abisso, quella decina d’anni di violenze psicologiche e fisiche subite dall’ex marito, Maria è lucida, precisa. «Posso farcela».

Maria è un nome di fantasia. È il nome più comune fra le donne che il Goap aiuta a uscire da storie di uomini violenti. Maria è una maestra di scuola. O è la cassiera del supermercato. O la barista che ti prepara il caffè, la ragazza che ti siede di fianco in bus. Maria è tua amica, tua sorella, tua madre. Probabilmente la conosci. Tutti la conosciamo: una donna su tre è Maria.

«La dipendenza economica della donna è una forma di controllo: un reddito dà libertà» EMILY MENGUZZATO 25 Novembre 2022 l’intervistaEMILY MENGUZZATO

«Ci siamo sposati molto giovani. Non avevo mai notato niente di strano in lui, prima. Forse è stata colpa mia, forse non l’ho voluto vedere. Non si fidava di me. Se un uomo mi guardava, si innervosiva. Se salutavo un amico, era il finimondo. Mi insultava, mi umiliava. A volte inventava un pretesto. Domande insistenti finché non confessavo cose che neanche erano vere».

Il primo schiaffo in un parcheggio, seduti in macchina. Maria era incinta del primo figlio: «Sapevo che quella non era la vita che volevo. Eppure sono rimasta in quell’auto». Maria fa una pausa. Soppesa le parole. Non è il primo uomo abusante che ha incontrato nella sua vita: la sua infanzia è stata interrotta prima del tempo.

Violenza sulle donne: 5 mila richieste d’aiuto al Goap di Trieste dal ’99 a oggi Francesco Codagnone 25 Novembre 2022 25 novembreFrancesco Codagnone

«Quella cosa è cresciuta con me, la vergogna mi ha accompagnata crescendo. Non sapevo come reagire». Maria ci prova, a reagire. Chiede aiuto, nessuno le crede. Da fuori è un bel matrimonio: giovani sposi, presto genitori. Dentro è un inferno. L’uomo costruisce un mondo chiuso, di cui lui è il centro: «Tutto ciò che facevo, lo facevo per lui. O meglio, per evitare che si arrabbiasse. Non uscivo, non avevo amici, non lavoravo. E nel frattempo scomparivo».

La prima volta che Maria si rivolge al Goap, dura pochissimo: «Avevo paura di ritrovarmi sola e di perdere mio figlio. Lui mi promise che, se fossi tornata, sarebbe cambiato. E io tornai». Ma lui non cambia. Passano gli anni, continuano le inquisizioni, i processi alle intenzioni, le botte. E poi le scuse, in ginocchio. E ancora le minacce. «Ti prego, perdonami». «Giuro che ti ammazzo». Maria rimane di nuovo incinta. Una bambina: «Non volevo che la storia si ripetesse».

I figli, che fino a quel momento erano motivo per restare, diventano spinta per scappare. «Sono tornata al Goap, e quella volta non mi sono voltata indietro. Mi hanno accolta, sostenuta, accompagnata nella separazione. Non mi hanno mai fatto sentire sola». Oggi Maria ha una vita normale, una vita come tante. «Oggi sono viva. Oggi sono libera» FR.CO.