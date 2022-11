A Trieste la serata di teatro e danza con i “Passi per la ricerca” di Airc contro il cancro

Teatro, musica, danza e moda a sostegno della ricerca oncologica: sono 12 mila gli euro raccolti a favore dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici. Lo spettacolo “Passi per la Ricerca, si va in scena” si è tenuto ieri sera nella cornice della sala Piccola Fenice di Trieste. Una serata speciale e ricca di colpi di scena, a sostegno dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc). A sfilare sono state ragazze «di tutti i giorni», che studiano e lavorano nella nostra città, per «creare qualcosa di bello dalla quotidianità». Le belle foto sono del nostro Francesco Bruni.