L'arte di Banksy sbarca al Museo degli Incanti di Trieste

Con i suoi murales di denuncia, che invitano a riflettere sulle storture dell’oggi in cui viviamo, Banksy ha ormai disegnato sui muri di mezzo mondo, sempre in incognito e, finora, senza mai essere colto in flagrante. È stato protagonista di centinaia di esposizioni in tutto il mondo, tutte rigorosamente non autorizzate. E non autorizzata è anche la mostra che il Salone degli Incanti di Trieste ospita dal 25 novembre 2022 al 10 aprile 2023, dal titolo Banksy, “The Great Communicator (Unauthorized exhibition). Oggi c'è stata l'inaugurazione ufficiale. Il video è di Massimo Silvano. Qui il nostro speciale sulla mostra.

02:02