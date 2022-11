Il mondo di Klimt ricreato al Tiare di Villesse: ecco la mostra sensoriale

GORIZIA Chi vuole ammirare “Il bacio” di Klimt in tutta la sua plasticità dovrà continuare ad andare a Vienna, al Museo del Belvedere. Tuttavia, al Tiare di Villesse e, in particolare, nella sua EmotionalHall, è in programma fino a domenica 30 aprile un’iniziativa dedicata al pittore austriaco che illustra le sue opere ma che, soprattutto, al visitatore fa compiere una di quelle esperienze che vengono oggi definite, con termini roboanti e spesso criptici, multisensoriali, immersive. Giovedì, la mostra “Gustav Klimt - Sinfonia di arte immersiva” è stata annunciata e presentata in anteprima. In questo video di Pierluigi Bumbaca un assaggio del percorso e i commenti di Stefano Fake, produttore artistico, e di Giuliana Boiano, meeting place manager di Tiare Shopping. L'articolo

04:11