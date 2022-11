Scontro tra uno scooter e un Tir a Bistrigna: ferito trasportato con l’elisoccorso a Trieste

STARANZANO Incidente stradale nella mattinata di oggi a Bistrigna, nel comune di Staranzano, all'altezza dell'incrocio tra via Brasizza e via Grado.

Un uomo in sella allo scooter ha riportato lesioni serie dopo essersi scontrato contro un autoarticolato: le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

Lo scooterista è stato assistito tempestivamente e quindi trasportato in volo all'ospedale di Trieste in condizioni serie.

Sul posto anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza.