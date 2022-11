Pif sullo sfratto di Marco Cavallo da Muggia: botta con il sindaco Polidori

MUGGIA Marco Cavallo e il suo “sfratto” da Muggia: se ne parla ancora e non smette di suscitare polemiche la decisione del sindaco di Muggia Paolo Polidori di non ospitare più nei magazzini comunali cittadini la statua in vetroresina del quadrupede blu di quattro metri, realizzata dai pazienti dell’ospedale psichiatrico di Trieste durante il periodo della lotta di Franco Basaglia.

Sulla questione, lo scorso 19 novembre, Pif e Michele Astori, conduttori dell’appuntamento radiofonico settimanale “I Sopravvissuti” in onda su Radio Capital, hanno sentito, oltre a un esponente del gruppo “Educatori contro i tagli” di Bologna, anche Polidori.

Tra le domande poste dai conduttori all’esponente leghista, in primis quali fossero le motivazioni per cui questo importante simbolo non potesse rimanere a Muggia nel magazzino. Polidori ha evidenziato che il motivo sta «nelle regole della buona amministrazione. Tra l’altro in un magazzino dove ci sono autovetture della Protezione civile e materiale di tutti i tipi che non è un posto adatto per un’opera artistica» e che la scelta della precedente amministrazione di centrosinistra «non è certo un principio di buona amministrazione».

Astori a un certo punto ha sottolineato il suo pensiero, ossia «che sarebbe un esempio di buona amministrazione tenere una statua che viaggia in tutto il mondo e che tutti chiedono perché è un simbolo», con Pif che ha rintuzzato con un «abbiamo capito. Non riconosce il valore di questo oggetto, ce ne faremo una ragione. Ci saranno comuni che la ospiteranno».

Polidori, decisamente piccato, ha risposto: «Eh no, è facile così. Non mi può mettere in bocca parole che non ho detto».

Infine il dialogo si è spostato sui famosi 49 milioni di euro di rimborsi elettorali percepiti dalla Lega senza averne diritto: «Il segretario del suo partito – ha detto Pif – si è mangiato 49 milioni e lei non vuole prendere una statua per rispettare le regole». «Meglio che non risponda neanche», è stata la replica del sindaco muggesano.