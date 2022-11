Inaugurata la nuova casetta dell'acqua in via Valerio a Trieste

Attivata e presentata ufficialmente mercoledì 23 novembre in via Valerio (vicino all’Università, in prossimità della fermata del bus prima del distributore di benzina) la nuova “casetta dell’acqua” realizzata a cura del Comune di Trieste, attraverso uno specifico finanziamento della Regione FVG e gestita della Proacqua Group S.r.l. Intervenuti l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Grandi Opere e Patrimonio Elisa Lodi, l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro, i consiglieri comunali Alberto Polacco e Stefano Vatta, il direttore del Servizio Servizio Project Financing e Coordinamento Amministrativo Andrea Prodan e la professoressa Patrizia de Luca per l’Università degli Studi. “Con un investimento di 30 mila euro, metà dei quali finanziati dalla Regione con l’assessore Scoccimarro che ringrazio - ha spiegato l’assessore Elisa Lodi – abbiamo realizzato e diventa oggi operativa una nuova casetta dell’acqua, che va ad aggiungersi alle altre sei già attive e apprezzate sul territorio comunale, sia in centro che in periferia. Sono strutture molto utilizzate e che, come noto, fanno bene all’ambiente, anche perché contribuiscono alla riduzione della plastica". (Video Lasorte)

00:31