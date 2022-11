Vinili che passione, la mostra mercato del disco torna domenica a Chiarbola

TRIESTE Sarà l’edizione numero 20. E vivrà come sempre tra culto del collezionismo musicale e “caccia” alle rarità. Torna alla ribalta domenica la “Mostra mercato del disco, cd & dvd usato e da collezione”, in programma al Palasport “G. Calza” di Chiarbola, che sarà appunto teatro del progetto organizzato dall’Associazione Musica Libera, presieduta da Davide Casali, in collaborazione con l’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Trieste.

A due decenni esatti dal suo concepimento, la manifestazione non accusa le rughe del tempo e regala la consueta vetrina sulla passione dell’oggettistica in chiave musicale richiamando nell’occasione una settantina di espositori provenienti non solo dall’Italia ma anche da Slovenia, Germania, Svizzera, Croazia e Ungheria. Il curatore della mostra permane Maurizio Giugovaz, “enciclopedico” appassionato del “verbo” rock, “rango” progressive, uno dei rami musicali che sprigiona maggior fascino anche nell’ottica del collezionismo, grazie soprattutto alle produzioni in vinile e alle copertine dal respiro immaginifico che seppero colorare il mercato a partire dai primi anni ’70. Un esempio classico? Il vinile del Banco del Mutuo Soccorso pubblicato dalla Ricordi nel 1972, realizzato nella oramai iconica forma da salvadanaio, un vero “Santo Graal” di nostalgici e collezionisti.

L’evento spazia comunque tra generi, autori, materiali ed epoche proponendo acquisti, scambi e valutazioni di dischi, musicassette, attrezzature per hi-fi, cd e dvd ma anche magliette, riviste, libri, locandine e vhs. Il vintage qui non sfiorisce mai ed è sempre di moda ma trovano posto anche le ristampe e anche alcune (ri)scoperte a livello locale, come ad esempio le postazioni dedicate ai gruppi triestini “Silence” e “Keen Eyed” e al marchio “Radio Resetti”. La mostra mercato sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 19, con ingresso a cinque euro (parcheggio gratuito e punti di ristoro all’interno). Info: info@musicalibera.it e www.musicalibera.it.—

