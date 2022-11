Trieste, passa con il rosso e si allontana lasciando lo scooterista ferito a terra: dovrà rispondere di omissione di soccorso

TRIESTE Identificata la responsabile di un incidente accaduto un paio di settimane fa: non si era fermata con l’auto dopo essere passata con il rosso all'incrocio tra le vie Pietà e Canova, obbligando lo scooterista che in quel momento stava regolarmente impegnando l'incrocio ad evitare l'urto.

Quest’ultimo era così caduto a terra e si era ferito.

La pattuglia intervenuta per il rilievo si è messa subito sulle tracce del veicolo identificare la responsabile in due giorni: dovrà rispondere di omissione di soccorso, fuga e passaggio con il rosso (le prime due fattispecie sono reati penali che comportano una denuncia all'Autorità giudiziaria, 10 punti in meno e sospensione della patente fino a un massimo cumulativo di 8 anni; il passaggio con il rosso prevede una sanzione da 167 euro e 6 punti-patente).