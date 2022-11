Trieste, a San Giusto la messa in memoria di Bono, storico ad di Fincantieri Bono

TRIESTE Sarà il vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, a celebrare mercoledì, alle 11.30, nella cattedrale di San Giusto, la santa messa di suffragio in memoria di Giuseppe Bono, storico amministratore delegato di Fincantieri, già presidente della Confindustria del Friuli Venezia Giulia e cittadino onorario di Trieste, scomparso l’8 novembre scorso.

Alla celebrazione liturgica interverranno, tra gli altri, i dirigenti e i massimi rappresentanti di Fincantieri, Confindustria del Friuli Venezia Giulia e autorità locali.

Per l’amministrazione comunale di Trieste parteciperà il sindaco Roberto Dipiazza, mentre sarà issato in chiesa il gonfalone della città. Laureato in Economia e commercio, Bono iniziò la carriera nel gruppo Fiat-Finmeccanica.

Dopo essere stato nominato amministratore delegato di Aviofer, dal 1991 al 1993 fu direttore generale della Efim. Nel 1997 fu nominato direttore generale di Finmeccanica e nel 2000 ne divenne amministratore delegato. Nell’aprile 2002 sostituì Pier Francesco Guarguaglini come amministratore delegato di Fincantieri spa. Nel 2013 fu eletto presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia.

Il 20 aprile di quest’anno, pochi mesi prima di morire, lasciò la guida di Fincantieri. Rifiutò sempre la definizione di “ultimo boiardo di Stato”, espressione utilizzata per indicare un alto dirigente, in special modo di un’azienda o di un ente economico pubblico o di un’industria statale, onnipotente all’apparenza, ma politicamente condizionato. Con la sua morte, si è chiuso un lungo capitolo della storia della Fincantieri.