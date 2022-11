Seduta speciale dedicata alla Cabinovia di Trieste, Consiglio comunale in subbuglio

TRIESTE La cabinovia aleggia sul Consiglio comunale. Quasi due settimane fa l’opposizione ha presentato una mozione urgente per convocare una seduta consigliare specifica sull’opera, in vista della conferenza dei servizi di fine dicembre.

Per la maggioranza, però, ciò significa trattare un tema complesso (e spinoso) in un periodo in cui è in calendario anche la maratona del bilancio, che la giunta vuole chiudere entro fine anno. Il dissidio si gioca sui 20 giorni che la legge concede come tempo massimo per fare la seduta: regola spesso elusa, che in questo caso però i tempi risicati rendono dirimente. Un bel rebus nelle mani del presidente del Consiglio Francesco Panteca, insomma, di cui si tratterà nella conferenza dei capigruppo di mercoledì.

Il presidente del Consiglio Francesco Panteca

La mozione è stata presentata il 10 novembre scorso dalla prima firmataria Alessandra Richetti (M5s) e sottoscritta in modo unitario da tutta l’opposizione (Pd, Adesso Trieste, Lista Russo – Pf, Movimento 3V).

Se n’era parlato nella capigruppo della settimana scorsa, racconta il consigliere di Punto Franco Alberto Pasino: «Taluni affermavano sia sufficiente entro i venti giorni avvenga la sola convocazione ma non anche la relativa seduta e altri, io tra costoro, sostenevano invece che entro tale termine debbano aver luogo sia la convocazione che la riunione». A essere determinante, spiega, è il Testo unico degli enti locali, il quale dice espressamente che il Consiglio va riunito entro 20 giorni.

La patata bollente tornerà sul piatto della capigruppo di oggi. Il presidente del Consiglio Panteca invita alla ragionevolezza, e osserva che il lavoro connesso al bilancio metterà già sotto grande pressione la macchina degli uffici prima della fine dell’anno: «Certamente lo convocheremo prima possibile – spiega il presidente – compatibilmente con l’agenda del resto dei lavori».

La consigliera Richetti ricorda il problema dei tempi: «La legge va rispettata sempre e comunque – spiega – anche il presidente del Consiglio deve farlo, ed è tanto più fondamentale ora, proprio nella prospettiva della conferenza dei servizi. Capisco l’esigenza del bilancio, ma i Consigli straordinari si possono tenere anche in altri giorni, e se vogliamo mantenere un margine di operatività prima della conferenza dei servizi bisogna chiudere entro il termine del 30 novembre».

Il capogruppo di Forza Italia, Alberto Polacco, la vede così: «Siamo in una fase delicata: giovedì arriva in aula l’accordo di programma sui magazzini del Porto vecchio, poi il bilancio che anticipiamo a dicembre, una questione per noi assolutamente prioritaria. Non svicoliamo dal tema, perché non c’è nulla da svicolare, e se c’è modo di farla senza interferire con le priorità si faccia pure. Visto il contesto economico, però, il bilancio è al primo posto e ci aspettiamo, alla luce anche delle proposte d’opposizione accolte in sede di variazione, che ci sia una reciproca collaborazione negli interessi della città»