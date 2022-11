Laura trovata senza vita nel salone di Trieste: potrebbe essere morta di overdose

TRIESTE Non un suicidio, ma una overdose. È trascorso meno di un mese dalla tragica morte della trentatreenne triestina Laura Greco. La giovane, madre di due figli, era stata trovata senza vita, distesa e a faccia in giù, dentro a uno sgabuzzino del salone di bellezza di via Foscolo 4b in cui lavorava, il “Dream”.

Ora inizia a delinearsi con maggior chiarezza cosa può aver ucciso la donna: sostanze. Ci sono due elementi, drammaticamente inequivocabili ma finora tenuti nel riserbo per ragioni investigative, che portano su questa strada.

Il primo. Gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto sotto il corpo della ragazza alcune siringhe, dunque più di una, del tutto simili a quelle usate abitualmente per l’insulina. Le siringhe erano vuote.

Il secondo. Durante l’ispezione della salma, è stato scoperto un piccolo rivolo di sangue su una delle due braccia. Dove però è stato difficile rintracciare i segni di una recente iniezione perché la pelle era già provata da tante “venipunture”, così in termini medici.

Elementi, questi, che portano ovviamente a pensare a un decesso per overdose da stupefacenti. Servirà però del tempo per capire quali: la Procura ha assegnato un mese allo specialista incaricato per i test tossicologici.

Possibile che Laura si sia chiusa nello sgabuzzino, sistemandosi sopra al suo giubbotto (così appariva il corpo) per iniettarsi una o più sostanze. E che poi, colta da un malore, si sia accasciata a faccia in giù.

Il pm Massimo De Bortoli ha aperto un fascicolo di indagine con due ipotesi di reato: spaccio e morte come conseguenza di altro delitto (lo spaccio appunto), prevista dall’articolo 586 del codice penale. La magistratura dunque vuole risalire a chi aveva fornito le sostanze alla giovane donna. Sostanze che, evidentemente, l’hanno uccisa.

Non ci sono altre piste investigative. D’altronde già dopo la prima ispezione cadaverica, eseguita il giorno del ritrovamento del corpo (era il pomeriggio di sabato 29 ottobre), era stato escluso che la trentatreenne potesse aver subìto violenze. Non erano stati riscontrati segni di colluttazioni o altro, come ad esempio uno strangolamento. Il salone, peraltro, era chiuso dall’interno con le chiavi della donna appese alla serratura.

Anche l’autopsia aveva escluso violenze. Ora si tratta di stabilire quale sostanza ha tolto la vita alla giovane. E chi gliel’ha data.