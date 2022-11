Trieste, prosegue il cantiere alla volta sotterranea del torrente Martesin a Roiano

Proseguono a Roiano i lavori per il consolidamento della volta sotterranea del torrente Martesin. Per consentire l’intervento, un tratto appunto di via dei Moreri, dal punto in corrispondenza del civico 4 all’incrocio con via Villain de Bachino, è stato chiuso al traffico veicolare e il passaggio rimane garantito ai soli frontisti e ai pedoni. Il tutto si protrarrà almeno sino alla fine dell’anno: la durata prevista del cantiere, avviato il 2 novembre, è infatti pari a 60 giorni. Video di Andrea Lasorte

00:42