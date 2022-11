Trieste, il ritorno del tram di Opicina in piazza Oberdan: le prove

Questa mattina le vetture biancoblu del tram di Opicina sono tornate ad attraversare piazza Oberdan per arrivare allo storico capolinea, in vista della ripartenza. Sono, si spera, le ultime fasi della lunghissima trafila che ha seguito l’incidente del 2016 impedendo alla tramvia di ripartire: un cocktail “letale” di lungaggini burocratiche e problemi d’appalto. Il tram finora da oggi si era mosso, sempre al fine di effettuare i test propedeutici ad una ripresa del servizio, dalla stazione di Opicina fino Scorcola e in piazza Casali. Ora invece lo storico percorso raggiungerà anche la stazione di piazza Oberdan. Video di Andrea Lasorte. Qui la notizia

01:04