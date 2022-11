la storia

Migranti, così la nave dell’Ogs di Trieste Laura Bassi ha salvato in mare 92 persone, tra cui 23 bambini

Il salvataggio della rompighiaccio triestina in navigazione verso l’Antartide per una missione scientifica. I migranti sono stati sbarcati in Grecia: erano stipati da giorni a bordo di uno scafo di 15 metri alla deriva.

Elisa Coloni