Allerta meteo in arrivo: martedì giardini chiusi a Trieste, niente messa a Muggia

TRIESTE Non solo Grado: anche il Comune di Trieste si prepara per la violenta ondata di maltempo prevista per domani, 22 novembre.

I giardini pubblici recintanti sotto elencati saranno chiusi al pubblico con regolare riapertura nella giornata di mercoledì 23 novembre 2022: Giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia, Giardino “Falcone e Borsellino” di Altura, Giardino Basevi, Giardino “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto, Giardino “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo, Giardino “Fedora Barbieri” di via Mascagni, Giardino di via San Michele e Campagna Prandi, Giardino di Villa Cosulich in strada di Fiume, Giardino di Villa Engelmann in via Chiadino, Parco Bazzoni in via Navali, Skatepark di via Petitti di Roreto, Giardino di piazza Hortis, giardino di vicolo dell’edera, villa Revoltella con accesso garantito alla chiesa nel consueto orario di apertura/chiusura.

Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà aperto con il consueto orario di apertura/chiusura.

Considerate le previsioni, anche il Duomo di Muggia rimarrà chiuso fino alla fine dell'emergenza e la Messa delle 8.30 non sarà celebrata.