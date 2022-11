Doppio incidente nella notte a Trieste: tre feriti tra cui due giovani scooteristi sbalzati a due metri

TRIESTE Doppio incidente nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre a Trieste. In piazza Libertà attorno alle 2.15 del mattino si sono scontrati un’auto e uno scooter con due persone a bordo.

Una ragazza di 23 anni è stata sbalzata a due metri e ha riportato un trauma agli arti inferiori, mentre il suo compagno 25enne ha riportato un trauma agli arti superiori e alla schiena. Anche lui è stato sbalzato a 2 metri.

Entrambi sono stati condotti in ospedale in codice giallo con due ambulanze giunte sul posto assieme alla polizia d stato.

Alla stessa ora, quasi in contemporanea un secondo incidente è avvenuto in via Carducci: a scontrarsi all’angolo con via Tarabocchia sono state due auto: uno dei due conducenti ha riportato lievi ferite.