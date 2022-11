Anziana colta da infarto in una casa a Gorizia, salvata dai conoscenti che hanno chiamato l’ambulanza

GORIZIA. Una donna di 79 anni di età è stata colta da un infarto in una abitazione di Gorizia questo pomeriggio, domenica 20 novembre, intorno alle 15. A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano in quel momento con lei che hanno chiamato il Nue (112). Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'ambulanza proveniente da Gorizia, giunta sul posto quest'ultima dopo 2 minuti dalla chiamata. La pensionata è stata rianimata è trasportata in codice rosso all'ospedale.